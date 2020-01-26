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29 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Филадельфией»

29 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Филадельфией»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча проходила на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 108:91.

В составе победителей самым результативным стал Тобиас Харрис, набравший 29 очков. Бен Симмонс оформил дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Энтони Дэвис, набравший 31 очко. Леброн Джеймс записал в свой актив 29 очков.

«Филадельфия» одержала пятую победу за последние шесть игр. «Лейкерс» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз», а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс».

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
108 : 91
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 29, Симмонс - 28, Хорфорд - 16, Коркмаз - 9, Нето - 9, Милтон - 7, Тибулл - 6, Скотт - 2, Эннис - 2, Pelle, Shayok, Болден, Бёрк, О'Куинн, Ричардсон, Смит, Эмбиид
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Джеймс - 29, Брэдли - 7, Колдуэлл-Поуп - 7, Карузо - 4, Кузма - 4, Дадли - 3, Грин - 2, Рондо - 2, Ховард - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дэниэлс, Казинс, Кук, Макги
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