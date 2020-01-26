29 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Филадельфией»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча проходила на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 108:91.
В составе победителей самым результативным стал Тобиас Харрис, набравший 29 очков. Бен Симмонс оформил дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Энтони Дэвис, набравший 31 очко. Леброн Джеймс записал в свой актив 29 очков.
«Филадельфия» одержала пятую победу за последние шесть игр. «Лейкерс» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз», а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс».
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