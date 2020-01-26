Результаты матчей НБА за 25 января 2020 года

25 января в НБА состоялось пять матчей регулярного чемпионата. В первом из них «Юта Джаз» принимал «Даллас Маверикс». После первой четверти хозяева уступали с разницей в 11 очков, но в итоге смогли переломить ход противостояния и победили со счётом 112:107. Лучшим в составе «Юты» стал Руди Гобер, на его счету дабл-дабл из 22 очков и 17 подборов. 25 очков у Донована Митчелла. В «Далласе» 25 баллов набрал Лука Дончич.

«Детройт Пистонс» на домашней арене в овертайме уступил «Бруклин Нетс» (111:121). Благодаря этой победе «Нетс» прервал серию из пяти поражений. Лучшим в составе победителей стал Кайри Ирвинг — 45 очков. У «Детройта» 27 очков на счету Деррика Роуза, дабл-дабл из 20 очков и 21 подбора у Андре Драммонда, 19 очков набрал Святослав Михайлюк.

«Миннесота» потерпела очередное поражение. На этот раз «Тимбервулвз» на домашней арене проиграли «Оклахома-Сити Тандер» (104:113). У проигравших самым результативным стал Карл-Энтони Таунс — 37 очков. Трипл-дабл из 10 очков, 10 подборов и 13 передач — у Шабазза Напьера. В «Тандер» 26 очков на счету Денниса Шрёдера, у Криса Пола дабл-дабл из 25 очков и 10 передач.