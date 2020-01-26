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Результаты матчей НБА за 25 января 2020 года

Результаты матчей НБА за 25 января 2020 года
Баскетбол / НБА 0

25 января в НБА состоялось пять матчей регулярного чемпионата. В первом из них «Юта Джаз» принимал «Даллас Маверикс». После первой четверти хозяева уступали с разницей в 11 очков, но в итоге смогли переломить ход противостояния и победили со счётом 112:107. Лучшим в составе «Юты» стал Руди Гобер, на его счету дабл-дабл из 22 очков и 17 подборов. 25 очков у Донована Митчелла. В «Далласе» 25 баллов набрал Лука Дончич.

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2020, воскресенье. 01:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
112 : 107
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз: Митчелл - 25, Богданович - 23, Гобер - 22, О'Нил - 12, Инглс - 9, Конли - 6, Ньянг - 6, Кларксон - 5, Брэдли - 4, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Мудиэй, Они, Уильямс-Госс
Даллас Маверикс: Дончич - 25, Карри - 19, Порзингис - 15, Райт - 11, Хардуэй-младший - 11, Финни-Смит - 9, Клебер - 8, Джексон - 5, Брансон - 2, Марьянович - 2, Cleveland, Reaves, Бареа, Брокхофф, Коли-Стайн, Ли, Пауэлл

«Детройт Пистонс» на домашней арене в овертайме уступил «Бруклин Нетс» (111:121). Благодаря этой победе «Нетс» прервал серию из пяти поражений. Лучшим в составе победителей стал Кайри Ирвинг — 45 очков. У «Детройта» 27 очков на счету Деррика Роуза, дабл-дабл из 20 очков и 21 подбора у Андре Драммонда, 19 очков набрал Святослав Михайлюк.

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
111 : 121
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Роуз - 27, Драммонд - 20, Михайлюк - 19, Браун - 17, Вуд - 10, Галлоуэй - 8, Моррис - 6, King - 4, Боун, Гриффин, Джексон, Думбуйа, Кеннард, Мейкер, Снелл, Томас, Фрейзер
Бруклин Нетс: Ирвинг - 45, Аллен - 20, Харрис - 16, ЛеВерт - 11, Динуайдди - 10, Чендлер - 7, Принс - 6, Темпл - 4, Клэкстон - 2, Martin, Джордан, Дюрант, Куруч, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Муса, Пинсон

«Миннесота» потерпела очередное поражение. На этот раз «Тимбервулвз» на домашней арене проиграли «Оклахома-Сити Тандер» (104:113). У проигравших самым результативным стал Карл-Энтони Таунс — 37 очков. Трипл-дабл из 10 очков, 10 подборов и 13 передач — у Шабазза Напьера. В «Тандер» 26 очков на счету Денниса Шрёдера, у Криса Пола дабл-дабл из 25 очков и 10 передач.

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
104 : 113
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 37, Уиггинс - 22, Бэйтс-Диоп - 11, Ковингтон - 10, Напьер - 10, Калвер - 5, Окоги - 5, Reid - 2, Маклафлин - 2, Белл, Вонле, Дьенг, Краббе, Лейман, Мартин, Ноуэлл
Оклахома-Сити Тандер: Шрёдер - 26, Пол - 25, Базли - 15, Жильжо-Александер - 11, Мускала - 11, Dort - 10, Диалло - 10, Бертон - 5, Hervey, Roberson, Roby, Адамс, Галлинари, Надер, Ноэль, Фергюсон
НБА - регулярный чемпионат
26 января 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
106 : 118
Чикаго Буллз
Чикаго
Кливленд Кавальерс: Лав - 20, Осман - 18, Секстон - 18, Нэнс - 15, Гарлэнд - 13, Томпсон - 7, Хенсон - 7, Маккинни - 4, Экзам - 4, Mooney, Windler, Деллаведова, Жижич, Кук, Найт, Портер, Уэйд
Чикаго Буллз: Лавин - 44, Саторански - 19, Янг - 11, Данн - 10, Арчидиаконоу - 9, Уайт - 8, Хатчинсон - 8, Корнет - 6, Валентайн - 3, Mokoka, Гэффорд, Картер, Маркканен, Портер, Страс, Фелисио, Харрисон
НБА - регулярный чемпионат
26 января 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
108 : 91
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 29, Симмонс - 28, Хорфорд - 16, Коркмаз - 9, Нето - 9, Милтон - 7, Тибулл - 6, Скотт - 2, Эннис - 2, Pelle, Shayok, Болден, Бёрк, О'Куинн, Ричардсон, Смит, Эмбиид
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Джеймс - 29, Брэдли - 7, Колдуэлл-Поуп - 7, Карузо - 4, Кузма - 4, Дадли - 3, Грин - 2, Рондо - 2, Ховард - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дэниэлс, Казинс, Кук, Макги
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