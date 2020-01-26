Брайант обратился к Леброну, после того как тот обошёл его в списке лучших снайперов

В ночь на 26 января по московскому времени на арене «Уэллс-Фарго Центр» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Хотя поединок для гостей сложился не лучшим образом, для форварда калифорнийцев Леброна Джеймса он стал историческим. Форвард набрал 29 очков и благодаря этому вышел на третье место в списке самых результативных игроков в истории лиги, обойдя Коби Брайанта. Теперь на его счету 33 655 очков.
Брайант прокомментировал это событие, поддержав Джеймса.
«Продолжай двигать игру. Моё уважение, брат», — написал Брайант на своей странице в «Твиттере».
Отметим, в последние три года карьеры Брайант пропустил 139 матчей регулярного чемпионата из-за травм. Леброн же ни разу за карьеру не проводил менее 55 матчей в сезоне.
- 26 января 2020
-
10:39
-
09:48
-
07:32
-
06:38
-
06:26
-
05:46
-
03:37
-
00:29
- 25 января 2020
-
23:51
-
22:36
-
21:44
-
20:37
-
19:29
-
18:25
-
17:52
-
15:41
-
14:26
-
13:52
-
12:35
-
11:44
-
10:58
-
09:05
-
08:57
-
08:44
-
07:10
-
07:03
-
06:43
-
06:38
-
06:27
-
06:19
-
05:46
-
05:32
-
01:37
-
00:58
- 24 января 2020
-
23:21