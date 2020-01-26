Брайант обратился к Леброну, после того как тот обошёл его в списке лучших снайперов

В ночь на 26 января по московскому времени на арене «Уэллс-Фарго Центр» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Хотя поединок для гостей сложился не лучшим образом, для форварда калифорнийцев Леброна Джеймса он стал историческим. Форвард набрал 29 очков и благодаря этому вышел на третье место в списке самых результативных игроков в истории лиги, обойдя Коби Брайанта. Теперь на его счету 33 655 очков.

Брайант прокомментировал это событие, поддержав Джеймса.

«Продолжай двигать игру. Моё уважение, брат», — написал Брайант на своей странице в «Твиттере».

Отметим, в последние три года карьеры Брайант пропустил 139 матчей регулярного чемпионата из-за травм. Леброн же ни разу за карьеру не проводил менее 55 матчей в сезоне.