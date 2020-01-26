Мэджик Джонсон: один великий игрок «Лейкерс» обошёл другого великого игрока «Лейкерс»
Пятикратный чемпион НБА, член Зала славы, легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» и бывший президент клуба по баскетбольным операциям Мэджик Джонсон прокомментировал достижение форварда Леброна Джеймса, который в ночь на 26 января по московскому времени обошёл Коби Брайанта в списке самых результативных игроков в истории НБА и вышел по этому показателю на третье место.
«Мои поздравления Леброну. Один великий игрок „Лейкерс“ обошёл другого великого игрока „Лейкерс“ и вышел на третье место в списке самых результативных в истории НБА», — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».
Мэджик Джонсон, как и Коби Брайант, всю карьеру провели в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Леброн Джеймс проводит в составе калифорнийцев второй сезон.
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