«Лейкерс» проведут просмотр Джей Ар Смита
Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжает поиски качественного шутера. В калифорнийском клубе намерены просмотреть атакующего защитника Джей Ар Смита, сообщает Heavy со ссылкой на собственные источники.
Если тренерский штаб устроит форма игрока, то Смит может подписать контракт с «Лейкерс».
Джей Ар Смит в прошлом уже был напарником Леброна Джеймса. С 2015 по 2019 гг. он защищал цвета «Кливленд Кавальерс». В последний раз он появлялся на паркете в ноябре 2018 года. В минувшем регулярном чемпионате Смит принял участие всего в одиннадцати встречах.
Всего в регулярных чемпионатах он принял участие в 961 матче, набирая в них 12,6 очка, собирая 3,2 подбора и совершая 2,1 передачи. Процент реализации дальних бросков составляет 37,4.
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