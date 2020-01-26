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Таварес: Майк Джеймс и Алексей Швед показывают крутой баскетбол в этом сезоне

Таварес: Майк Джеймс и Алексей Швед показывают крутой баскетбол в этом сезоне
Баскетбол / Евролига 0

Центровой мадридского «Реала» Уолтер Таварес поделился мыслями о недавних проигрышах команды в Евролиге в матчах с «Химками» и ЦСКА. При этом баскетболист особо отметил роль лидеров российских коллективов Алексея Шведа и Майка Джеймса.

«Обиднее всего, что мы не смогли показать в России даже трети своего потенциала. Не попадали с периметра, плохо играли в защите, не могли найти оптимальные сочетания, не справились с лидерами соперника. Майк Джеймс и Алексей Швед показывают крутой баскетбол в этом сезоне, против них очень тяжело. Плюс у нас много травмированных, но это не может быть оправданием. В целом не припомню, когда мы набирали так мало очков, как с ЦСКА, и пропускали так много, как с «Химками», — приводят слова Тавареса «Известия».

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