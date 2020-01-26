«Химки» без Шведа, Гилла и Эванса победили «Цмоки-Минск», у Букера 22 очка

В Минске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Цмоки-Минск» принимал «Химки». Команда из Московской области прибыла в столицу Беларуси в ослабленном составе, но это не помешало ей захватить инициативу с первых минут и выиграть первую четверть с разницей в 8 очков — 24:16. К большому перерыву преимущество гостей составляло 12 баллов — 43:31.

В третьем игровом отрезке минчане немного сократили отставание — 57:64. Но в заключительные 10 минут матча «Химки» снова прибавили и в итоге одержали уверенную победу — 94:80.

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, набравший 22 очка. В матче не принимали участия лидеры «Химок» Алексей Швед, Энтони Гилл и Джереми Эванс.