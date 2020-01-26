«Химки» без Шведа, Гилла и Эванса победили «Цмоки-Минск», у Букера 22 очка
В Минске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Цмоки-Минск» принимал «Химки». Команда из Московской области прибыла в столицу Беларуси в ослабленном составе, но это не помешало ей захватить инициативу с первых минут и выиграть первую четверть с разницей в 8 очков — 24:16. К большому перерыву преимущество гостей составляло 12 баллов — 43:31.
В третьем игровом отрезке минчане немного сократили отставание — 57:64. Но в заключительные 10 минут матча «Химки» снова прибавили и в итоге одержали уверенную победу — 94:80.
Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, набравший 22 очка. В матче не принимали участия лидеры «Химок» Алексей Швед, Энтони Гилл и Джереми Эванс.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
26 января 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Окончен
80 : 94
Химки
Химки, Россия
Цмоки-Минск: Барнетт - 17, Салаш - 13, Тростинецкий - 9, Лоури - 8, Лютыч - 8, Миркович - 7, Пустогвар - 7, Гаврилович - 6, Веремеенко - 3, Белянков - 2, Стабровский
Химки: Букер - 22, Йеребко - 15, Тимма - 13, Йович - 11, Вяльцев - 10, Зайцев - 7, Дайр. Бертанс - 6, Карасёв - 5, Моня - 3, Десятников - 2, Евстигнеев
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