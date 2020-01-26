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15 очков Курбанова помогли ЦСКА победить «Нижний Новгород»

15 очков Курбанова помогли ЦСКА победить «Нижний Новгород»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принимал ЦСКА. Уже в первой четверти «армейцы» показали уверенную игру и повели с преимуществом в 8 баллов — 29:21.

Во второй десятиминутке «Нижний Новгород» сократил отставание до трёх очков — 50:53. После большого перерыва подопечные Итудиса снова сделали солидный рывок и повели с двузначным преимуществом — 78:65. В заключительные минуты матча хозяева немного сократили отставание, что, впрочем, не повлияло на исход. Победа ЦСКА — 93:84.

Самыми результативными в составе победителей стали Никита Курбанов и Йоханесс Фойгтманн, набравшие по 15 очков. У хозяев 20 баллов на счету Ивана Стребкова. Дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов у Террелла Паркса.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
26 января 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
84 : 93
ЦСКА
Москва, Россия
Нижний Новгород: Стребков - 20, Антипов - 15, Паркс - 14, Браун - 11, Уиллис - 7, Чадов - 5, Ганькевич - 4, Жбанов - 3, Комолов - 3, Астапкович - 2, Бабурин, Сорокин
ЦСКА: Курбанов - 15, Фойгтман - 15, Джеймс - 13, Хайнс - 12, Хаккетт - 12, Ухов - 10, Куфос - 7, М. Кулагин - 7, Лопатин - 2, Боломбой, Ершов, Кочергин
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