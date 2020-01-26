15 очков Курбанова помогли ЦСКА победить «Нижний Новгород»

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором баскетбольный клуб «Нижний Новгород» принимал ЦСКА. Уже в первой четверти «армейцы» показали уверенную игру и повели с преимуществом в 8 баллов — 29:21.

Во второй десятиминутке «Нижний Новгород» сократил отставание до трёх очков — 50:53. После большого перерыва подопечные Итудиса снова сделали солидный рывок и повели с двузначным преимуществом — 78:65. В заключительные минуты матча хозяева немного сократили отставание, что, впрочем, не повлияло на исход. Победа ЦСКА — 93:84.

Самыми результативными в составе победителей стали Никита Курбанов и Йоханесс Фойгтманн, набравшие по 15 очков. У хозяев 20 баллов на счету Ивана Стребкова. Дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов у Террелла Паркса.