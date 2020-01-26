Куртинайтис: в матче с «Цмоки» больше времени получили те, кто меньше играет в Евролиге

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу над «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Рад, что выиграли. «Цмоки» хорошо играют не только дома, но и на выезде, к тому же мы помнили матч первого круга в Химках, где выиграли лишь четыре очка. В той игре было много проблем. Готовились к тому, что матч не будет лёгким.
У нас есть и другие проблемы, связанные с большим количеством травмированных игроков, поэтому сегодня больше времени получили те, кто меньше играет в Евролиге. И я рад тому, как они старались и какую энергию дали. Думаю, победили заслуженно, потому что с первой до последней минуты контролировали игру. Были маленькие ошибки, но качество самой игры было неплохим», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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