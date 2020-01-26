Итудис: у нас нашлись игроки, которые смогли взять инициативу на себя

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своих подопечных над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Поздравляю свою команду с победой. Мы приехали в Нижний Новгород в усечённом составе из-за того, что несколько наших игроков выбыли из-за вируса, а другие продолжают восстанавливаться после травм. И всё же те, кто был сегодня на площадке, показали отличную борьбу. Мы контролировали игру с начала и до конца. Во второй четверти произошёл небольшой спад, когда «Нижний» совершил рывок.
Однако в большом перерыве мы поговорили в раздевалке, скорректировали всё, что необходимо, и во второй половине показали отличную энергию в защите. Кроме того, у нас нашлись игроки, которые смогли взять инициативу на себя, тот же Иван Ухов. Очень важно, что, несмотря на сложности, мы сумели добиться победы», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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