21 очко Макколлума помогло УНИКСу обыграть «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС обыграл санкт-петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
«Зенит» в первой же четверти захватил лидерство — к первому перерыву питерцы вели в счёте с разницей три очка. Второй игровой отрезок также остался за хозяевами паркета — к большому перерыву «Зенит» увеличил отрыв до 12 очков.
Однако в третьем игровом отрезке казанцам удалось не только отыграть отставание, но и выйти вперёд — к заключительной четверти счёт на табло был 68:62 в пользу УНИКСа. В заключительной четверти УНИКС так и не позволил «Зениту» вернуться в игру. Итоговый счёт встречи — 86:75 (24:27, 13:22, 31:13, 18:13) в пользу УНИКСа.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эррик Макколлум, набравший 21 очко. В составе «Зенита» 15 очков набрал Остин Холлинс.
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