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21 очко Макколлума помогло УНИКСу обыграть «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

21 очко Макколлума помогло УНИКСу обыграть «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Казанский УНИКС обыграл санкт-петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Зенит» в первой же четверти захватил лидерство — к первому перерыву питерцы вели в счёте с разницей три очка. Второй игровой отрезок также остался за хозяевами паркета — к большому перерыву «Зенит» увеличил отрыв до 12 очков.

Однако в третьем игровом отрезке казанцам удалось не только отыграть отставание, но и выйти вперёд — к заключительной четверти счёт на табло был 68:62 в пользу УНИКСа. В заключительной четверти УНИКС так и не позволил «Зениту» вернуться в игру. Итоговый счёт встречи — 86:75 (24:27, 13:22, 31:13, 18:13) в пользу УНИКСа.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Эррик Макколлум, набравший 21 очко. В составе «Зенита» 15 очков набрал Остин Холлинс.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
26 января 2020, воскресенье. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
75 : 86
УНИКС
Казань, Россия
Зенит: Холлинс - 15, Альбиси - 12, Зубков - 11, Понкрашов - 11, Томас - 9, Понитка - 5, Айверсон - 4, Воронов - 4, Ренфро - 2, Трушкин - 2, Пушков, Шевчук
УНИКС: Макколум - 21, Смит - 17, Тайус - 15, Колесников - 7, Лиходей - 6, Теодор - 6, Узинский - 5, Морган - 4, Сергеев - 3, Каймакоглу - 2, Аношин, Клименко
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