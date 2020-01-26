Плаза: проиграли из-за большого количества ошибок, которые мы совершили подряд

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал поражение от УНИКСа в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Мы проиграли этот матч в третьей четверти. Проиграли из-за большого количества ошибок, которые мы совершили подряд. Будь то плохие передачи или плохие броски. К тому же мы смазали несколько лёгких бросков из-под кольца.

Мы можем искать причины в усталости, но, когда ты устал, нужно лучше заботиться о мяче. Мы же сегодня этого не сделали, пропустили за третью четверть 31 очко, подобрали всего 7 отскоков в нападении, хотя наша норма по сезону — больше 12. В общем, можно найти причины в сложном графике, но это будут лишь причины, а не отговорки», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт Единой лиги ВТБ.