TMZ: Коби Брайант погиб при крушении вертолёта

Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта. Об этом сообщает TMZ.

Брайант вместе с тремя спутниками и пилотом находился на своём частном вертолёте, который потерпел крушение. Спасатели подтвердили, что никто из тех, кто находился на борту, не выжил.



По информации источника, жена Коби Брайанта Ванесса не находилась на борту воздушного судна.



Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». У Брайанта осталось четверо детей — Джинна, Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.



Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».