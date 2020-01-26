В полиции подтвердили гибель Коби Брайанта

Журналист Шон Кинг со ссылкой на источник в правоохранительных органах подтвердил, что легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта.
«Источник в правоохранительных органах только что подтвердил, что Коби Брайант и ещё четыре человека погибли сегодня утром в результате крушения вертолёта. Ужасная потеря для его семьи, друзей, Лос-Анджелеса и баскетбола», — написал в своём «твиттере» Шон Кинг.
Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». У Брайанта осталось четверо детей — Джинна, Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.
Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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