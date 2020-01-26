В. Гомельский — о гибели Брайанта: ощущение, будто потерял близкого родственника

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский прокомментировал гибель Коби Брайанта в результате крушения его вертолёта в США.



«Когда из баскетбольного сообщества трагически уходят такие великие люди, как Коби, то ощущение, будто потерял близкого родственника. Мне очень жалко. Это потеря, от которой очень трудно оправиться. Я на площадке видел его много раз, дважды был на его пресс-конференциях. Сейчас пытаюсь вспомнить, что он тогда говорил. К сожалению, архив дома не хранился», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и ещё четыре человека погибли сегодня утром по местному времени в результате крушения вертолёта.



Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».