Эмбиид: начал играть в баскетбол благодаря Коби Брайанту, хотел быть похожим на него

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид прокомментировал гибель легенды НБА Коби Брайанта.



«Друзья, я даже не знаю, с чего начать. Я начал играть с мячом именно благоадря Коби, после просмотра финала 2010 года. До этого я никогда даже не смотрел баскетбол, этот финал был переломным в моей жизни. Я хотел быть похожим на него. Я очень расстроен. Покойся с миром, легенда!» — написал в своём «твиттере» Джоэл Эмбиид.



Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и ещё четыре человека погибли сегодня утром по местному времени в результате крушения вертолёта.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».