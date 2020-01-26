TMZ: 13-летняя дочь Брайанта погибла при крушении вместе с отцом

Джинна Брайант, 13-летняя дочь легенды баскетбола Коби Брайанта погибла вместе с отцом в результате крушения вертолёта, сообщает TMZ. Коби и его дочь направлялись на баскетбольную тренировку в академию Мамба в Калифорнии, основанную Брвйантом.



Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и ещё четыре человека погибли сегодня утром по местному времени в результате крушения вертолёта.



Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».



Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 годы он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».