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Журналист Эшмор: НБА продолжает проводить матчи прямо сейчас? Да, но…

Журналист Эшмор: НБА продолжает проводить матчи прямо сейчас? Да, но…
Баскетбол / НБА 0

Североамериканский журналист Дэн Эшмор обратил внимание на решение Национальной баскетбольной ассоциации продолжать проводить матчи регулярного чемпионата, несмотря на смерть легендарного баскетболиста Коби Брайанта. В эти минуты проходит матч между «Денвер Наггетс» и «Хьюстон Рокетс», а в официальных источниках лиги нет ни слова о произошедшем.

«НБА не признала эту новость в своём «твиттере и продолжает проводить матчи прямо сейчас? Да, но...» — написал Эшмор.

Ранее стало известно, что Коби Брайант и ещё четыре человека погибли сегодня утром в результате крушения вертолёта.

Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». У Брайанта осталось четверо детей — Джинна, Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Подробности
По последней информации вместе с Брайантом в вертолёте находилась его 13-летняя дочь Джи Джи. Девочка тоже погибла.
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