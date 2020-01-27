Журналист Эшмор: НБА продолжает проводить матчи прямо сейчас? Да, но…

Североамериканский журналист Дэн Эшмор обратил внимание на решение Национальной баскетбольной ассоциации продолжать проводить матчи регулярного чемпионата, несмотря на смерть легендарного баскетболиста Коби Брайанта. В эти минуты проходит матч между «Денвер Наггетс» и «Хьюстон Рокетс», а в официальных источниках лиги нет ни слова о произошедшем.
«НБА не признала эту новость в своём «твиттере и продолжает проводить матчи прямо сейчас? Да, но...» — написал Эшмор.
Ранее стало известно, что Коби Брайант и ещё четыре человека погибли сегодня утром в результате крушения вертолёта.
Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». У Брайанта осталось четверо детей — Джинна, Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.
Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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