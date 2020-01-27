Матч «Наггетс» — «Рокетс» начался с минуты молчания в память о Коби Брайанте

Незадолго до начала матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» – «Хьюстон Рокетс» стало известно о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Запланированная встреча не была отменена, команды почтили память спортсмена минутой молчания.

Коби Брайант вместе со своей 13-летней дочерью Джинной находился на борту частного вертолёта, который потерпел крушение. Подтверждено, что никто из находившихся в вертолёте не выжил.

Также с минуты молчания начнётся сегодняшний матч НБА «Орландо Мэджик» – «Лос-Анджелес Клипперс», сообщили в официальном «твиттере» «Орландо».