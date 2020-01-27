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Президент США Трамп отреагировал на новость о гибели Коби Брайанта

Президент США Трамп отреагировал на новость о гибели Коби Брайанта
Баскетбол / НБА 0

Президент США Дональд Трамп отреагировал в «Твиттере» на новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

«Сообщается, что великий баскетболист Коби Брайант и ещё три человека погибли в результате крушения вертолёта в Калифорнии. Это ужасные новости!» — написал Трамп в «Твиттере».

Ранее стало известно, что Коби Брайант и ещё четыре человека погибли сегодня утром в результате крушения вертолёта.

Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». У Брайанта осталось четверо детей — Джинна, Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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По последней информации вместе с Брайантом в вертолёте находилась его 13-летняя дочь Джи Джи. Девочка тоже погибла.
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