«Спёрс» и «Торонто» не стали атаковать в первых владениях. Игроки дали истечь 24 секундам

Игроки «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс» не стали атаковать по кольцу в своих первых владениях в матче регулярного чемпионата НБА.

Обе команды позволили истечь 24 секундам, которые даются командам на владение мячом, в память о трагически ушедшем из жизни Коби Брайанте. Легендарный баскетболист играл под 24-м номером на протяжении значительной части карьеры (после сезона-2005/2006, до этого играл под восьмым).

Ранее стало известно, что Коби Брайант и ещё четыре человека погибли сегодня утром в результате крушения вертолёта.



Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». У Брайанта осталось четверо детей — Джинна, Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.



Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».