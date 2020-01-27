Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Спёрс» и «Торонто» не стали атаковать в первых владениях. Игроки дали истечь 24 секундам

«Спёрс» и «Торонто» не стали атаковать в первых владениях. Игроки дали истечь 24 секундам
Баскетбол / НБА 0

Игроки «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс» не стали атаковать по кольцу в своих первых владениях в матче регулярного чемпионата НБА.

Обе команды позволили истечь 24 секундам, которые даются командам на владение мячом, в память о трагически ушедшем из жизни Коби Брайанте. Легендарный баскетболист играл под 24-м номером на протяжении значительной части карьеры (после сезона-2005/2006, до этого играл под восьмым).

Ранее стало известно, что Коби Брайант и ещё четыре человека погибли сегодня утром в результате крушения вертолёта.

Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». У Брайанта осталось четверо детей — Джинна, Наталья, Бьянка и Капри, родившаяся в июне 2019 года.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Подробности
По последней информации вместе с Брайантом в вертолёте находилась его 13-летняя дочь Джи Джи. Девочка тоже погибла.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020