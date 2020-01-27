Появилось видео с места крушения вертолёта Коби Брайанта

В Сети появилась видеозапись с места крушения вертолёта, в котором находился легенда Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант.



Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё три человека погибли сегодня утром по местному времени в результате крушения вертолёта.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс».



Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».