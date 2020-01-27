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СМИ сообщили, что Рик Фокс погиб вместе с Брайантом, но адвокат опроверг эту информацию

СМИ сообщили, что Рик Фокс погиб вместе с Брайантом, но адвокат опроверг эту информацию
Баскетбол / НБА 0

Американские СМИ сообщили, что бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс», актёр Рик Фокс мог находиться на борту вертолёта, при крушении которого погиб легенда Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант.

Как сообщает TMZ со ссылкой на слова адвоката Фокса, Рик не был на борту вертолёта, несмотря на слухи, появившиеся ранее.

Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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