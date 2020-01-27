Ларри Бёрд: звезда Брайанта продолжала сиять каждый день

Член Зала славы НБА Ларри Бёрд отреагировал на гибель легенды Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта.



«Коби был не только иконой на спортивной арене, он был настоящим человеком мира и позитивным образом затронул множество жизней и сообществ. Его звезда продолжала сиять каждый день, он не знал никаких границ из-за множества своих интеллектуальных и творческих талантов и желания отдавать это другим. Его страсть к игре, семье и другим людям была очевидна во всём, чего он достиг», — цитирует Ларри Бёрда AP News.



Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё три человека погибли сегодня утром по местному времени в результате крушения вертолёта.



Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».