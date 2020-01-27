Бруно Марс: Коби был настоящим супергероем на паркете, моё сердце разбито

Американский певец, автор песен и продюсер Питер Джин Эрнандес, более известный как Бруно Марс, выразил соболезнования семье Коби Брайнта в связи с его гибелью.



«Коби был настоящим супергероем на паркете, и я уверен, он был им и для своей семьи. Я молюсь за них. Моё сердце разбито», – написал музыкант в своём «твиттере».



Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). На борту также находилась 13-летняя дочь Брайанта Джинна. Спасатели подтвердили, что никто из находившихся в вертолёте не выжил.