Обама выразил соболезнования в связи с гибелью Коби Брайанта

Бывший президент США Барак Обама выразил соболезнования в связи с гибелью легенды Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта.



«Коби был легендой на паркете и только начинал в том, что было столь же значимым вторым актом его жизни. Потеря Джинны является ещё более душераздирающей для нас, как для родителей. Мишель и я молимся за Ванессу Брайант и всю его семью в этот немыслимый день», — написал в своём «твиттере» Барак Обама.



Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё три человека погибли сегодня утром по местному времени в результате крушения вертолёта.



Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».



Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Подробности По последней информации вместе с Брайантом в вертолёте находилась его 13-летняя дочь Джи Джи. Девочка тоже погибла.