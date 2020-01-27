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Голдберг — о Брайанте: покойся с миром, герой для многих, включая моего внука

Голдберг — о Брайанте: покойся с миром, герой для многих, включая моего внука
Баскетбол / НБА 0

Знаменитая американская актриса Вупи Голдберг отреагировала в «Твиттере» на новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта. 41-летний Брайант погиб в результате катастрофы вертолёта.

«Покойся с миром, Коби, герой для многих, включая моего внука. Выдающийся спортсмен, который был всегда добр ко мне и моей семье. Мои глубочайшие соболезнования членам его семьи» — написала Голдберг.

Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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