При крушении вертолёта Коби Брайанта погибли девять человек

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес провёл пресс-конференцию по поводу крушения вертолёта, при котором погиб легенда НБА Коби Брайант. На пресс-конференции сообщили, что в катастрофе погибли девять человек, а не пять, как сообщалось ранее. Было подтверждено, что вертолёт принадлежал Коби Брайанту.



Имена погибших пока не сообщаются. В настоящий момент идёт процедура опознания тел, в дальнейшем будет сделано отдельное заявление.



Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и его дочь Джинна погибли сегодня утром по местному времени в результате крушения вертолёта.



Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».



Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».