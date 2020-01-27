Джордан: Коби был для меня как младший брат

Легендарный баскетболист Майкл Джордан выразил соболезнования в связи с гибелью легенды Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта.



«Я шокирован трагическими новостями о том, что Коби и Джинна погибли. Не передать словами, какую боль я чувствую. Я любил Коби, он был для меня как младший брат», — приводит слова Майкла Джордана The Score.



Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё семь человек погибли сегодня утром по местному времени в результате крушения вертолёта.



Коби передвигался на частном вертолёте ещё с тех времён, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».



Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».