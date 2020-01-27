Леброн эмоционально отреагировал на новость о гибели Брайанта. Видео

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не смог сдержать эмоции после того, как узнал новость о гибели легендарного Коби Брайанта в авиакатастрофе.

На видео запечатлён Леброн, который в расстроенных чувствах находится в аэропорту.

Видео можно посмотреть в «твиттере» 12 SPORTS.

В последнем матче с «Филадельфией Сиксерс» Леброну удалось обойти Брайанта по количеству очков и выйти на третье место в списке снайперов НБА.

Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё три человека погибли сегодня утром по местному времени в результате крушения вертолёта.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».