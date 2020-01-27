45 очков Янга помогли «Атланте» обыграть «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча проходила на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 155:133.

Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, оформивший дабл-дабл из 45 очков и 14 подборов. Бруно Фернанду также оформил дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов. Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Брэдли Бил, набравший 40 очков.

«Атланта» одержала вторую победу за последние три игры. «Вашингтон» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три встречи.

В параллельном матче «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 112:97. «Нью-Орлеан Пеликанс» дома обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 123:108.