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45 очков Янга помогли «Атланте» обыграть «Вашингтон»

45 очков Янга помогли «Атланте» обыграть «Вашингтон»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча проходила на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 155:133.

Самым результативным в составе победителей стал Трей Янг, оформивший дабл-дабл из 45 очков и 14 подборов. Бруно Фернанду также оформил дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов. Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Брэдли Бил, набравший 40 очков.

«Атланта» одержала вторую победу за последние три игры. «Вашингтон» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три встречи.

В параллельном матче «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 112:97. «Нью-Орлеан Пеликанс» дома обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 123:108.

НБА - регулярный чемпионат
27 января 2020, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
152 : 133
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Атланта Хоукс: Янг - 45, Хантер - 25, Хаертер - 18, Коллинс - 16, Фернанду - 14, Реддиш - 13, Гудвин - 9, Картер - 5, Тиг - 4, Джонс - 3, Бембри, Браун, Грэм, Лень, Паркер, Парсонс, Тёрнер
Вашингтон Уизардс: Бил - 40, Браун - 19, Дав. Бертанс - 12, Макрай - 12, Брайант - 11, Смит - 10, Томас - 10, Маинми - 8, Пэйтон II - 6, Pasecniks - 5, Бонга, Вагнер, Мэтьюз, Скофилд, Уильямс, Уолл, Хатимура
НБА - регулярный чемпионат
27 января 2020, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
97 : 112
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Картер-Уильямс - 15, Вучевич - 13, Ивунду - 12, Фурнье - 11, Бамба - 10, Гордон - 10, Берч - 9, Росс - 8, Фульц - 8, Джефферсон - 1, Law, Айзек, Амину, Джонсон, Огастин, Фразьер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 31, Харрелл - 19, Шамет - 19, Л. Уильямс - 15, Паттерсон - 10, Харклесс - 8, Зубац - 6, Мотли - 2, Робинсон - 2, Coffey, Беверли, Грин, Джордж, Кабенгеле, Макгрудер, Мэнн, Уолтон
НБА - регулярный чемпионат
27 января 2020, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
123 : 108
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 25, Уильямсон - 21, Редик - 17, Ингрэм - 16, Фэйворс - 15, Болл - 8, Харт - 8, Хэйс - 6, Мелли - 3, Мур - 3, Джексон - 1, Александер-Уолкер, Грэй, Миллер, Окафор, Уильямс, Читэм
Бостон Селтикс: Уокер - 35, Хэйворд - 23, Браун - 20, Тайс - 15, Смарт - 7, Грин - 4, Оджелей - 2, Пуарье - 2, Waters, Кантер, Лэнгфорд, Тейтум, Уильямс, Уильямс, Уонамэйкер, Фалль, Эдвардс
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