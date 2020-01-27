Ховард: братья иногда дерутся, но не перестают друг друга любить. Мы любим тебя, Коби

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард прокомментировал трагическую гибель легендарного Коби Брайанта, с которым они вместе выступали за калифорнийскую команду с 2012 по 2013 год.
«Нет слов. Я никак не ожидал того, что проснусь в самолёте и услышу такую новость. Братья иногда дерутся, а иногда просто ненавидят друг друга, но от этого не перестают друг друга любить. Я тебя люблю. МЫ тебя любим. Спасибо за то, что вдохновлял этот мир», — написал Ховард в «Инстаграме».
У Брайанта и Ховарда периодически случались конфликты, в частности Коби ругал Ховарда за слабохарактерность и назвал Дуайта «мягким, как туалетная бумага». Однако в последнее время отношения спортсменов потеплели. Так, Ховард хотел задействовать Брайанта в данк-контесте НБА 2020 года.
Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и его дочь Джинна погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта.
Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и его дочь Джинна погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта.
Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
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