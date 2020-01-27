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Канье Уэст: Коби, мы молимся за твою семью

Канье Уэст: Коби, мы молимся за твою семью
Баскетбол / НБА 0

Рэпер Канье Уэст прокомментировал трагическую гибель легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

«Коби, мы любим тебя и молимся за твою семью, брат. Спасибо, что вдохновлял нас своей жизнью», — написал Уэст в «Твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант и его дочь Джинна погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры с 1996 по 2016 год он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс». В составе сборной США Брайант дважды становился олимпийским чемпионом.

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Вместе с Брайантом в вертолёте была его 13-летняя дочь Джи Джи. Она тоже погибла. Помимо Коби и Джинны на борту находились ещё семеро.
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