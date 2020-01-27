Результаты матчей НБА за 26 января 2020 года
26 января состоялось восемь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Хьюстон Рокетс» на выезде проиграл «Денвер Наггетс». Никола Йокич («Денвер») сделал трипл-дабл, набрав 24 очка, собрав 12 подборов и отдав 11 передач. Окончательный счёт — 117:110 в пользу «Наггетс».
«Торонто Рэпторс» в гостях победил «Сан-Антонио Спёрс». Паскаль Сиакам («Торонто») набрал 35 очков, сделал 8 подборов и отдал 3 передачи. Итоговый счёт — 110:106 в пользу «Рэпторс».
«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде победил «Орландо Мэджик». Кавай Леонард («Клипперс») отметился дабл-даблом: 31 очко, 14 подборов и 7 передач. Окончательный счёт — 112:97 в пользу «Клипперс».
НБА - регулярный чемпионат
26 января 2020, воскресенье. 23:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
117 : 110
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Денвер Наггетс: Грант - 25, Йокич - 24, Моррис - 17, Портер - 17, Бартон - 11, Бисли - 10, Крэйг - 7, Харрис - 6, Bol, Вандербилт, Дозьер, Маррей, Миллсэп, Пламли, Чанчар, Эрнангомес
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 32, Гордон - 19, Маклемор - 15, Риверс - 13, Хаус - 11, Капела - 9, Сефолоша - 6, Такер - 5, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Клемонс, Харден, Хартенштайн, Чендлер
НБА - регулярный чемпионат
27 января 2020, понедельник. 00:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
106 : 110
Торонто Рэпторс
Торонто
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 14, Уайт - 14, Мюррей - 13, Форбс - 13, Белинелли - 12, Poeltl - 11, Олдридж - 10, Уокер - 9, Миллз - 6, Гэй - 4, Samanic, Weatherspoon, Джонсон, Кэрролл, Лайлз, Мету, Ойбанкс
Торонто Рэпторс: Сиакам - 35, Лоури - 16, Ванвлит - 13, Ибака - 12, Ануноби - 10, Дэвис - 9, Марк Газоль - 8, Пауэлл - 7, Watson, Бриссетт, Буше, Джонсон, Маккоу, Миллер, Томас, Холлис-Джефферсон, Эрнандес
НБА - регулярный чемпионат
27 января 2020, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
123 : 108
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 25, Уильямсон - 21, Редик - 17, Ингрэм - 16, Фэйворс - 15, Болл - 8, Харт - 8, Хэйс - 6, Мелли - 3, Мур - 3, Джексон - 1, Александер-Уолкер, Грэй, Миллер, Окафор, Уильямс, Читэм
Бостон Селтикс: Уокер - 35, Хэйворд - 23, Браун - 20, Тайс - 15, Смарт - 7, Грин - 4, Оджелей - 2, Пуарье - 2, Waters, Кантер, Лэнгфорд, Тейтум, Уильямс, Уильямс, Уонамэйкер, Фалль, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
27 января 2020, понедельник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
114 : 109
Финикс Санз
Финикс
Мемфис Гриззлиз: Морант - 23, Брукс - 20, Джексон - 20, Валанчюнас - 12, Кларк - 10, Мелтон - 10, Джонс - 9, Андерсон - 6, Хилл - 4, Аллен, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар, Краудер
Финикс Санз: Букер - 36, Убре - 27, Эйтон - 17, Картер - 8, Бриджес - 6, Jerome - 5, Рубио - 5, Шарич - 5, Lecque, Owens, Бэйнс, Джонсон, Джонсон, Диалло, Камински, Окобо, Харпер
НБА - регулярный чемпионат
27 января 2020, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
97 : 112
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Картер-Уильямс - 15, Вучевич - 13, Ивунду - 12, Фурнье - 11, Бамба - 10, Гордон - 10, Берч - 9, Росс - 8, Фульц - 8, Джефферсон - 1, Law, Айзек, Амину, Джонсон, Огастин, Фразьер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 31, Харрелл - 19, Шамет - 19, Л. Уильямс - 15, Паттерсон - 10, Харклесс - 8, Зубац - 6, Мотли - 2, Робинсон - 2, Coffey, Беверли, Грин, Джордж, Кабенгеле, Макгрудер, Мэнн, Уолтон
НБА - регулярный чемпионат
27 января 2020, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
110 : 97
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 22, Моррис - 21, Робинсон - 12, Гибсон - 11, Нтиликина - 11, Баллок - 10, Пэйтон - 9, Портис - 6, Дотсон - 4, Нокс - 4, Wooten, Аллен, Барретт, Браздейкис, Смит, Трир, Эллингтон
Бруклин Нетс: Динуайдди - 23, Принс - 14, Куруч - 12, Темпл - 11, Харрис - 11, ЛеВерт - 7, Чендлер - 7, Аллен - 5, Клэкстон - 4, Луваву-Кабарро - 3, Martin, Джордан, Дюрант, Ирвинг, Кьоцца, Муса, Пинсон
НБА - регулярный чемпионат
27 января 2020, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
152 : 133
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Атланта Хоукс: Янг - 45, Хантер - 25, Хаертер - 18, Коллинс - 16, Фернанду - 14, Реддиш - 13, Гудвин - 9, Картер - 5, Тиг - 4, Джонс - 3, Бембри, Браун, Грэм, Лень, Паркер, Парсонс, Тёрнер
Вашингтон Уизардс: Бил - 40, Браун - 19, Дав. Бертанс - 12, Макрай - 12, Брайант - 11, Смит - 10, Томас - 10, Маинми - 8, Пэйтон II - 6, Pasecniks - 5, Бонга, Вагнер, Мэтьюз, Скофилд, Уильямс, Уолл, Хатимура
НБА - регулярный чемпионат
27 января 2020, понедельник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
139 : 129
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 50, Макколлум - 28, Уайтсайд - 21, Энтони - 14, Ариза - 7, Трент-мл. - 6, Литтл - 5, Саймонс - 4, Суониган - 4, Браун, Габриэль, Коллинс, Лябисье, Нуркич, Оар, Хезонья, Худ
Индиана Пэйсерс: Лэмб - 28, Сабонис - 27, Макдермотт - 19, Холидей - 17, Уоррен - 14, Холидэй - 11, Макконнел - 7, Самнер - 4, Сэмпсон - 2, Битадзе, Боуэн, Брогдон, Джонсон, Лиф, Митру-Лонг, Оладипо, Тёрнер
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