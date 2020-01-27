Результаты матчей НБА за 26 января 2020 года

26 января состоялось восемь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Хьюстон Рокетс» на выезде проиграл «Денвер Наггетс». Никола Йокич («Денвер») сделал трипл-дабл, набрав 24 очка, собрав 12 подборов и отдав 11 передач. Окончательный счёт — 117:110 в пользу «Наггетс».

«Торонто Рэпторс» в гостях победил «Сан-Антонио Спёрс». Паскаль Сиакам («Торонто») набрал 35 очков, сделал 8 подборов и отдал 3 передачи. Итоговый счёт — 110:106 в пользу «Рэпторс».

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде победил «Орландо Мэджик». Кавай Леонард («Клипперс») отметился дабл-даблом: 31 очко, 14 подборов и 7 передач. Окончательный счёт — 112:97 в пользу «Клипперс».