Главный тренер «Клипперс» пустил слезу, комментируя гибель Брайанта. Видео

Главный тренер клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс эмоционально отреагировал на гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который разбился в результате крушения вертолёта.

«Естественно, он много для меня значил: он был таким выдающимся соперником. Это то, что нужно в спорте. Такую ДНК, как у него, найдёшь лишь у немногих спортсменов: Тайгер Вудс, Майкл Джордан…

Это огромная потеря. Вот я смотрю на наших молодых игроков, они очень переживают, хотя они его даже не знали. Это показывает, насколько сильным было его влияние на людей. Это шок.

Мне казалось, что он ещё так много должен был сделать. Он только начал этим заниматься. Никогда не видел, чтобы он был радостнее», — сказал Риверс.

Видео доступно в «твиттере» The Crossover.

Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».