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«Коби был избранным». Фил Джексон — о погибшем Брайанте

«Коби был избранным». Фил Джексон — о погибшем Брайанте
Баскетбол / НБА 0

Знаменитый тренер Фил Джексон, который возглавлял «Лос-Анджелес Лейкерс», когда за него выступал Коби Брайант, прокомментировал гибель баскетболиста. Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как он выступал в составе «Лейкерс».

«Крушение вертолёта – трагедия для множества семей. Мои соболезнования Ванессе и семьям, которые потеряли родных.

Коби был избранным во многих смыслах для множества людей. Наши отношения с ним были значительно глубже, чем просто отношения тренера и игрока», — приводит слова Джексона Bleacher Report.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».

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