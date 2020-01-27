«Коби был избранным». Фил Джексон — о погибшем Брайанте

Знаменитый тренер Фил Джексон, который возглавлял «Лос-Анджелес Лейкерс», когда за него выступал Коби Брайант, прокомментировал гибель баскетболиста. Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как он выступал в составе «Лейкерс».

«Крушение вертолёта – трагедия для множества семей. Мои соболезнования Ванессе и семьям, которые потеряли родных.

Коби был избранным во многих смыслах для множества людей. Наши отношения с ним были значительно глубже, чем просто отношения тренера и игрока», — приводит слова Джексона Bleacher Report.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».