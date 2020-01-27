Попович — о погибшем Брайанте: сражался за победу так, как не сражался никто

Главный тренер клуба НБА «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович после матча с «Торонто Рэпторс» прокомментировал гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который разбился в результате крушения вертолёта.

«Ценю, что вы не пошли в раздевалку. Нашим игрокам очень тяжело эмоционально. Все переживают трагедию с Коби.

Мы все знаем, что он был великим игроком. Но он был гораздо большим. Он сражался за победу так, как не сражался никто. Жажда победы — именно это сделало его столь привлекательным для всех. Жажда победы.

Мы все скорбим из-за этой потери. Он столько значил для всех нас. Миллионы болельщиков любили его за совершенно разное», — приводятся слова Поповича в официальном «твиттере» NBA TV.

Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».