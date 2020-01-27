«Страшный сон, кошмар». Уэйд — о гибели Брайанта

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд отреагировал на гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который разбился в результате крушения вертолёта.

«Сегодня один самых грустных дней в моей жизни. Кажется, будто это страшный сон. Кошмар.

Знаю, что вы все испытываете то же самое. Великий лидер, великий чемпион, хороший человек», — сказал Уэйд в сторис своего «инстаграма».

Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».