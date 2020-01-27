М. Джеймс — о Брайанте: вспомните, как он сводил вас с ума, побеждая ваших любимцев

Игрок ЦСКА Майк Джеймс отреагировал на гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который разбился в результате крушения вертолёта.

«Насколько я опечален, настолько не хочу думать, что Коби ушёл. Не прекращайте постить сообщения о нём и о его дочери.

Вспомните классные времена. Вспомните времена, когда он заставлял вас сходить с ума, обыгрывая вашу любимую команду. Продолжайте публиковать это и делиться этим. Мамба навсегда», — написал Джеймс в своём «твиттере».

Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».