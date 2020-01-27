«Он был богом при исполнении». Шендерович — о погибшем Брайанте

Российский журналист и писатель Виктор Шендерович прокомментировал гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который разбился в результате крушения вертолёта.

«Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе.

С его игрой у меня связано редчайшее ощущение присутствия при чуде. Я не вспомню, с кем играли «Лейкерс», но они безнадёжно сливали игру – разрыв был вообще какой-то невозможный, под сорок очков, а потом что-то случилось, и Коби начал попадать. Он начал попадать вообще всё и отовсюду.

В какой-то момент до всех дошло, что происходит, и «Лейкерс» вообще перестали играть в нападении в свою игру (она у них всё равно не получалась), а просто отдавали мяч Коби, и он забивал. А потом возвращался в защиту, парализовал всех противников уже на своём щите, снова брал мяч и шёл вперёд. И все уже знали, что он забьёт. Соперники, кажется, сломались, ещё ведя в счёте.

У Коби Брайанта был какой-то отсутствующий взгляд, когда он делал всё это. Он был богом при исполнении. Богом, который сам удивлён своим могуществом… Таких дней у него было несколько, а в остальные дни он был просто великий баскетболист», — написал Шендерович в своём «фейсбуке».

Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».