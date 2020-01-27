Стали известны первые детали расследования авиакатастрофы, в которой погиб Брайант

В ESPN сообщили первые детали расследования авиакатастрофы, в которой погиб знаменитый баскетболист Коби Брайант.

Перед крушением вертолёт резко набрал высоту. Непосредственно перед падением пилот сообщил авиадиспетчерам о намерении подняться и преодолеть слой низкой облачности.

В воскресенье в 9:06 по местному времени вертолёт Брайанта вылетел из аэропорта имени Джона Уэйна. В 9:47 первое сообщение о крушении поступило в службу «911».

За несколько минут до аварии авиадиспетчер сообщил пилоту, что тот находится «слишком низко для отслеживания полёта» — в холмистой местности радары не работают на малых высотах. При этом помощь с земли была необходима в связи с густым утренним туманом.

Диспетчеры предупредили пилота о недостаточной видимости в зоне Бербанка — северного пригорода Лос-Анджелеса — и дали разрешение на следование по указанному маршруту. Проследовав на север вдоль федеральной трассы № 5 и затем на запад вдоль Вентура-фривей, около 9:40 вертолет повернул на юго-восток и набрал высоту более 600 метров над уровнем моря. После этого он начал падать и ударился о горный склон на высоте около 420 метров. В этот момент его скорость составляла около 300 километров в час, а вертикальная скорость падения достигала 20 метров в секунду.

Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».

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