Кевин Лав в память о Брайанте показал фото с Коби с золотой Олимпиады-2012

Игрок клуба НБА «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав отреагировал на смерть знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который погиб в результате крушения вертолёта. Лав опубликовал в «Инстаграме» фотографию с Брайантом, сделанную на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, где сборная США по баскетболу завоевала золотые медали.
«Крайне мало слов. Не могу описать, сколь тяжело у меня на сердце. Полностью опустошён. Мамба навсегда», — подписал Лав фотографию.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» баскетболиста.
Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».
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