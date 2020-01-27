Кевин Лав в память о Брайанте показал фото с Коби с золотой Олимпиады-2012

Игрок клуба НБА «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав отреагировал на смерть знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который погиб в результате крушения вертолёта. Лав опубликовал в «Инстаграме» фотографию с Брайантом, сделанную на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, где сборная США по баскетболу завоевала золотые медали.

«Крайне мало слов. Не могу описать, сколь тяжело у меня на сердце. Полностью опустошён. Мамба навсегда», — подписал Лав фотографию.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» баскетболиста.

Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».