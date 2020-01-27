Стали известны имена всех девяти погибших в вертолёте Брайанта

26 января в Лос-Анджелесе погиб знаменитый баскетболист Коби Брайант, разбившийся на вертолёте. Вместе с ним погибли члены экипажа и его 13-летняя дочь Джинна.

Как сообщает издание Heavy, помимо Брайанта с дочерью погибли её одноклубница Алисса Альтобелли вместе с отцом бейсбольным тренером Джоном Альтобелли и матерью Кэри Альтобелли. Также на борту находились Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер, баскетбольный тренер Кристина Маузер и пилот Ара Зобаян.

Брайант пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Коби завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».

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