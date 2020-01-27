«Посмотрел на меня как на сумасшедшего». Джек Николсон — о первой встрече с Брайантом

Голливудский актёр Джек Николсон отреагировал на гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который разбился в результате крушения вертолёта. Николсон — давний болельщик «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал Брайант.

«Моя реакция такая же, как и у всего Лос-Анджелеса. Это просто ужасные новости, в душе пустота…

Я помню, каким великолепным игроком был Коби. Знаете, когда мы впервые с ним встретились, я решил над ним подшутить. Это было в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Я взял в руки баскетбольный мяч и спросил у Брайанта, не хочет ли он, чтобы я подписал его для него. Коби посмотрел на меня как на сумасшедшего», — цитирует его слова CBS.

Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».



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