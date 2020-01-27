Пользователь «Твиттера» семь лет назад предсказал, что Брайант разобьётся на вертолёте

Вчера, 26 января, погиб знаменитый баскетболист Коби Брайант, который разбился в результате крушения вертолёта. С ним погибла его дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота.
Пользователи «Твиттера» нашли старый твит, датированный ноябрём 2012 года, в котором один из болельщиков предсказал, что «Коби закончит тем, что разобьётся на вертолёте».
Если у вас не видно твита, его можно посмотреть в «твиттере» пользователя .Noso.
Многие заподозрили пользователя в том, что он просто опубликовал сообщение задним числом, чтобы привлечь к себе популярность. Однако журналист Майк Бисли, ссылаясь на информацию службы поддержки, сообщил, что для «Твиттера» нет программного обеспечения, которое было бы способно изменять дату публикации. Сообщения в «Твиттере» после публикации остаются неизменными. Их нельзя исправить, а можно только удалить.
- 27 января 2020
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