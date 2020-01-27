«Бог игры, плут Гермес, дым из лощины». Уткин поэтично высказался о погибшем Брайанте

Известный российский блогер Василий Уткин прокомментировал гибель Коби Брайанта, который разбился в результате крушения вертолёта.

«Сегодня удивительный день. Юбилей человека, который является гуру моей профессии. Сегодня скоропостижно умер человек, которого я со смехом презирал. Сегодня погиб человек, которого я не могу представить неживым. Он был совершенством, абсолютным телесным совершенством, игравшим в баскетбол, который был создан для него. Я говорю о Коби.

Баскет, в отличие от многих других мировых игр, сочинён для забавы. И он обрастает смыслами, когда есть такие, как Джордан, Коби, Леброн. Только в баскетболе с мячом обращаются благоговейно. По нему не бьют. Его носят, его обнимают ладонями, его несут в корзину; если представить себе, что Земля — мяч, её можно было бы доверить только баскетболистам. А из всех баскетболистов — Коби Брайанту.

Величайшее качество Джордана — могучая, целеустремлённая личность. Лидер. Единственной слабостью Майкла, которую мы увидели, стала неспособность уйти в расцвете. Но вот так нескончаема была его любовь к игре. Леброн — суператлет.

Брайант для меня — самый играющий из них, самый инстинктивный, самый животный. Бог игры, но не вообще, а плут Гермес в крылатых сандалиях. Эти руки, которые в размахе больше его роста, руки, одновременно похожие на крылья и на лапы и при этом остающиеся руками и ещё немного змеями. И — дым, поднимающийся из зелёной лощины, такой зелёной и мирной, что он кажется дымом пикника. Но это огонь, в котором горит тело Коби. Воплощения жизни. Ему не больно, а мне думать об этом — да. И я замираю перед этой смертью. Но это потому, что это он. Коби. Между делом подвозивший дочку на тренировку. В сотый раз», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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