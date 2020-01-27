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НБА очутилась под огнём критики из-за отказа отменить матчи после гибели Брайанта

НБА очутилась под огнём критики из-за отказа отменить матчи после гибели Брайанта
Баскетбол / НБА 0

Болельщики раскритиковали руководство НБА за отказ отменить матчи 26 января, после того как стало известно, что в авиакатастрофе разбился знаменитый баскетболист Коби Брайант. Также с ним погибла его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота.

«НБА обязана была отменить сегодня все матчи. Какой игры можно было ожидать от баскетболистов, которые знали, что трагически погиб их друг, напарник и наставник, легенда?

Они в буквальном смысле в слезах сидели на скамейке, плакали. Ради чего это? Они не должны были играть. Это неправильно», — написал пользователь jay.

«Не могу пройти мимо того, что игры НБА состоялись как обычно, потому что, дескать, «этого хотел бы Коби». Я не куплюсь на это.

Он был великим спортсменом. Да, вероятно, он хотел бы, чтобы все играли. Но такие вещи опустошают. Игроки не были готовы. Поэтому матчи надо было отменить», — добавил пользователь John Brown SZN.

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