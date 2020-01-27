«Ты отправился в лучший мир в мой день рождения». Винс Картер — о погибшем Брайанте. Фото

43-летний Винс Картер, выступающий в НБА за «Атланту Хоукс», отреагировал на гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который погиб в результате крушения вертолёта. Трагический инцидент состоялся вчера, 26 января, в день, когда Картеру исполнилось 43 года.

«Я знал этого человека с тех пор, как ему исполнилось 15, а мне 16. Мы были одноклубниками на любительском уровне, а потом сражались друг с другом в НБА 18 сезонов.

На фотографии мы обсуждаем, как я буду наслаждаться уходом из спорта, а потом договорились, что ещё обсудим это серьёзно. Говорили о том, как Коби повезло наблюдать, как его дочери растут. Мы тогда сказали, что готовы сделать для своих дочерей всё, что только в наших силах.

Теперь ты отправился в лучший мир — почему-то именно в мой день рождения. Покойся, легенда, да здравствует Мамба!» — написал Картер в «Твиттере» и прикрепил к посту фотографии с Брайантом.

Если у вас не видно снимков, их можно посмотреть в «твиттере» Картера.

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