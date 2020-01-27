Глен Райс: Брайант ближе всех подобрался к Майклу Джордану
Известный в прошлом баскетболист Глен Райс, который в 2000 году стал чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» вместе с Коби Брайантом, прокомментировал гибель баскетболиста. Напомним, Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолёта. Вместе с ним погибли его дочь Джинна и ещё семь человек, включая пилота.
По словам Райса, Брайанта, пятикратного чемпиона НБА, можно поставить на второе место в списке величайших игроков в истории лиги — после Майкла Джордана, шестикратного чемпиона в составе «Чикаго Буллз».
«Коби ближе всех приблизился к Майклу Джордану. Чемпионские титулы и многие индивидуальные награды говорили о его сумасшедшем, неземном таланте. Трудно поверить, что его больше нет с нами», — приводят слова Райса «Известия».
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