BBC перепутал Брайанта и Леброна в репортаже о смерти Коби

Британский телеканал ВВС допустил ошибку в репортаже о смерти легенды Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта. На видео были показаны кадры выступлений другого известного спортсмена и баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» — Леброна Джеймса.



«Коби Брайант и Леброн Джеймс даже не выглядят одинаково. Если бы в ВВС работало больше чернокожих редакторов и продюсеров, то таких ужасных ошибок больше бы не повторялось», — написал в своём «твиттере» Дэвид Ламми.



Редактор канала принёс извинения за эту ошибку.



26 января 2020 года Коби Брайант погиб при крушении вертолёта. Помимо Брайанта и его 13-летней дочери Джинны погибли ещё семь человек, включая пилота вертолёта.



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».